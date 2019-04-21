В Баку в Национальной арене гимнастики продолжаются финальные соревнования II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Представляем читателям Trend фоторепортаж с соревнований.