Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова, завоевавшая "серебро" Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой и "бронзу" в упражнении с мячом, осталась довольна результатами своего выступления на турнире. Об этом гимнастка сказала Trend в воскресенье после церемонии награждения, передает Day.Az.

"Я осталась довольна результатом, хотя могла бы лучше выступить. В упражнениях с булавами я допустила маленькую ошибку, и с лентой немного запуталась, если бы не эта ошибка, то заняла бы первое место", - добавила она.

Гимнастка выразила признательность болельщикам за огромную поддержку.

"Конечно, выступать в родной стране намного спокойнее, так как тебя поддерживают родные люди", - сказала она.

Говоря о предстоящем первом Чемпионате мира по художественной гимнастике 2019 года среди юниорок, который пройдет в Москве в июле 2019 года, азербайджанская гимнастка отметила, что подготовка к нему идет полным ходом.

"На тренировках работаем максимально упорно, стараемся выполнить план", - отметила Самедова.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.