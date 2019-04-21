Азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова, завоевавшая бронзовую медаль II Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой, осталась довольна результатом своего выступления. Об этом она сказала Trend в воскресенье, передает Day.Az.

"Осталась довольна результатом сегодняшнего соревнования, считаю, что выступила неплохо. Рада, что завоевала медаль в финале", - сказала Джалилова, отметив, что любит выступать со всеми предметами и не разделяет их.

Гимнастка подчеркнула, что зрители ей очень помогли своей поддержкой.

"Поддержка болельщиков для нас очень важна. И еще, то, что вчера я завоевала AGF Trophy, меня вдохновило на выступлениях в финалах", - сказала она.

Арзу Джалилова также добавила, что с каждым годом прибавляет в мастерстве.

"Прогресс есть, уже и упражнения сложнее и баллы выше. Конечно, и напряжение немного возрастает", - отметила спортсменка.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.