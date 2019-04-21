За золотой медалью стоит большой труд, большая работа, и благодаря этому труду мы смогли занять первое место, сказали Trend в воскресенье члены групповой команды Азербайджана, завоевавшей на II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy серебряную медаль в многоборье, "золото" в групповых упражнениях с пятью обручами и "серебро" в групповых упражнениях с пятью лентами, передает Day.Az.

"Зрители нас активно поддерживали, мы хотим, чтобы они также за нас болели на всех соревнованиях. Мы благодарим каждого зрителя за поддержку, она для нас очень важна", - сказали юные гимнастки.

По словам гимнасток, они счастливы, что добившись хороших результатов, смогли порадовать своих тренеров.

"Большое спасибо нашим тренерам, хореографам, врачам - всем, кто с нами занимается. Этой победой мы обязаны им. Думаем, у нас все еще впереди", - добавили они.

В команду Азербайджана входят гимнастки Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy прошел в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире участвовали около 130 юниорок из 20 стран мира.