"Манчестер Юнайтед" крупно проиграл "Эвертону" в матче 35-го тура чемпионата Англии (0:4).

Команда Оле-Гуннара Сульшера потерпела четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах. В восьми последних матчах у "МЮ" шесть поражений при двух победах, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

"Юнайтед" с 64 очками остался на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от четвертой позиции, дающей право сыграть в Лиге чемпионов, может увеличиться до пяти очков, если "Арсенал" (66 очков) сегодня обыграет "Кристал Пэлас".