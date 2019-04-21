Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, завоевал бронзовую медаль турнира Премьер лиги Karate1, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации каратэ Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно информации, в решающем поединке азербайджанский каратист одолел французского спортсмена Логана Да Косту со счетом 2:0.

Этой победой Рафаэль Агаев также укрепил свою позицию в мировом и олимпийском рейтинге.