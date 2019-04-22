В 21 апреля в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy

Как передает Day.Az, групповая команда Азербайджана в составе Медины Асадовой, Ляман Алимурадовой, Сельджан Гаджизаде, Миланы Акперовой и Фариды Сафиярзаде завоевала золото в финале с обручами, а также серебро в финале с лентами и в многоборье.

В Интернете появилось видео великолепного исполнения гимна Азербайджана нашей командой по художественной гимнастике после победы на турнире.

Предлагаем вашему вниманию данные кадры.

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