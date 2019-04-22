Кто еще хочет драться с Хабибом?
Боец UFC Джастин Гэтжи высказался о потенциальном поединке с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".
Сейчас Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию, которую получил за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года.
Следующий поединок он сможет провести в сентябре. Противник уже известен - Дастин Порье.
"Моя главная цель сейчас - Хабиб Нурмагомедов. Он не сможет проводить на мне тейкдауны, как на других.
Я не говорю о том, что выиграю борцовский поединок у Нурмагомедова, но точно смогу защититься от тейкдаунов лучше, чем любой другой боец. При этом я буду гораздо опаснее в клинче, используя колени и апперкоты. Хабиб изматывает соперников, но он не сможет так контролировать меня, как других. Я способен пережить 25 минут борьбы, но я собираюсь навязать свои сильные стороны в стойке. А там я гораздо опаснее Хабиба", - приводит слова Джастина Гэтжи MMAFighting.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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