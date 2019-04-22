Итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что "Феррари" закончит работу над обновлениями для Гран-при Испании к гонке в Азербайджане, которая состоится в эти выходные, сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Я общаюсь с людьми, занимающимися проблемами SF90. Обновления для Барселоны будут использованы уже в Баку. Несмотря на то, что впереди еще 18 этапов, в Маранелло решили, что не могут позволить себе терять время", - написал Туррини в своем блоге.