«Феррари» приедет в Баку с новинками
22 апреля 2019 15:40 171
Итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что "Феррари" закончит работу над обновлениями для Гран-при Испании к гонке в Азербайджане, которая состоится в эти выходные, сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
"Я общаюсь с людьми, занимающимися проблемами SF90. Обновления для Барселоны будут использованы уже в Баку. Несмотря на то, что впереди еще 18 этапов, в Маранелло решили, что не могут позволить себе терять время", - написал Туррини в своем блоге.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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