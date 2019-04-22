Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящей гонки Формулы-1 в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он отметил, что в Баку - очень классная трасса, потому что она задает много самых разных задач, а в целом гоняться здесь очень интересно. Это длинная трасса, с очень длинной прямой и множеством поворотов, что дает хорошую возможность для нас. Самое интересное - это все эти стены вокруг трассы, прямо рядом с полотном, они повышают выброс адреналина.

"Это очень требовательный трек, вам приходится работать с чуть меньшей прижимной силой, чем на других уличных треках. Большие требования к торможению, особенно на подходе к первому повороту на огромной скорости после длинной стартовой прямой. Вам нужно быть безупречным с выбором точек торможения", - приводит слова Квята F1i.

Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля.

После трех гонок сезона Квят занимает 15-е место в общем зачете пилотов с одним набранным очком.