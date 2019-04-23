SOCAR стала титульным спонсором Гран-При Азербайджана - ФОТО
23 апреля 2019 10:17 978
SOCAR является партнером гонок Формулы-1, которые в очередной раз пройдут в Баку 26-28 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Являясь партнером мероприятия такого уровня, как Формула-1, SOCAR на международном уровне будет популяризировать свой бренд среди миллионов любителей автоспорта. Название компании будет добавлено к названию гонок.
Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет в Баку 26-28 апреля.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны Паддок-клуба.
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