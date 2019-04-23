SOCAR является партнером гонок Формулы-1, которые в очередной раз пройдут в Баку 26-28 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Являясь партнером мероприятия такого уровня, как Формула-1, SOCAR на международном уровне будет популяризировать свой бренд среди миллионов любителей автоспорта. Название компании будет добавлено к названию гонок.