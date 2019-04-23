Нападающий аргентинского клуба "Химнасия Ла-Плата" Ян Уртадо выдал какой-то совершенно запредельный финт в матче Кубка аргентинской суперлиги с "Ньюэллс Олд Бойз" (3:1).

19-летний венесуэлец совершил обманный маневр, а потом перебросил соперника элегантным движением пяткой. Тому пришлось жестко блокировать Уртадо, передает Day.Az со ссылкой нa sports.ru.

В завершившемся чемпионате Аргентины Уртадо провел 17 матчей и забил 2 гола. В марте он дебютировал за сборную Венесуэлы.

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