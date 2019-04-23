Перед Гран-При Азербайджана гонщики Ferrari и руководитель команды Маттиа Бинотто рассказали об особенностях четвертого этапа сезона, который пройдет на интересной и сложной городской трассе в центре Баку. Кстати, пока Скудерии не удавалось там побеждать, а её лучшим результатом остаётся второе место, в прошлом году добытое Кими Райкконеном.

Как передает Day.Az, об этом пишет f1news.ru.

Себастьян Феттель: "На этой шестикилометровой трассе есть прямой отрезок длиной 2,2 км, самый протяжённый в календаре, где мы разгоняемся до 360 км/ч, после чего следует интенсивное торможение перед медленным левым 1-м поворотом.

Ширина трассы в районе крутого подъёма, что идёт вдоль стен старого города, лишь семь метров, и машинам Формулы-1 там очень узко - словно ты должен продеть нитку в игольное ушко. Две машины там не помещаются, поэтому как-то приходится договариваться, кто проедет первым!

В Баку довольно сложно определиться с углом атаки крыльев, чтобы машина хорошо держала трассу в медленных поворотах, но при этом была достаточно быстра на прямых, где долгое время мы едем на полном газу. Найти правильный компромисс непросто".

Шарль Леклер: "Азербайджан - одна из моих любимых трасс, мне она просто нравится, и там я всегда хорошо выступал, выиграл гонку и поднялся на подиум в Формуле-2, а в прошлом году заработал первые очки в Формуле-1. Мне всегда нравится там пилотировать, особенно на той части трассы, которая идёт вдоль крепостной стены, где все эти узкие повороты.

Трасса уникальная, нигде в мире нет ничего подобного. И правило там довольно простое: никогда не терять концентрации, иначе при первой же ошибке врежешься в ограждения. В Баку от гонщика требуется проявить всё его мастерство, но мне уже хочется поскорее выйти на старт".

Маттиа Бинотто, руководитель команды: "Позади три гонки, которые однозначно прошли не так, как нам хотелось, и теперь нас ждёт следующий важный Гран-При. Мы тщательно к нему готовимся, анализируем всю имеющуюся информацию, ищем те области, в которых можно добиться улучшений, и работаем над настройками шасси и силовой установки, которые соответствуют особенностям бакинской трассы.

Там есть очень длинная прямая, поэтому к силовой установке предъявляются особые требования - как к двигателю внутреннего сгорания, так и к элементам гибридной части.

На этой трассе относительно несложно обгонять, отчасти благодаря системе DRS, тем более в этом году она работает более эффективно. Покрытие очень гладкое, а это значит, что износ резины в целом будет несильный, но, поскольку шины работают с не очень большими нагрузками, могут быть сложности с прогревом резины до нужных рабочих температур.

По прошлому опыту мы знаем, что в Баку высока вероятность появления автомобиля безопасности, и этот важный аспект нужно иметь в виду при разработке тактики гонки. Мы привезём в Азербайджан ряд новинок - это первый этап модернизации SF90".