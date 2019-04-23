Герой из «Аталанты»: пробежал 17 метров за 2 секунды, чтобы выбить мяч с линии - ВИДЕО
23 апреля 2019 16:40 93
Спорный эпизод во время матча между командами "Наполи" и "Аталанта", состоявшемся на стадионе в Сан-Паоло 22 апреля, лишил очков клуб из Неаполя.
Аркадиуш Милик, польский нападающий "Наполи", пробив мимо вратаря, готов был ликовать на поле, когда мяч устремился в пустые ворота. Но Андреа Масьелло, 33-летний защитник "Аталанты" успел выбить мяч с линии ворот, передает Day.Az со ссылкой нa rai77.com.
Арбитр футбольной встречи не зафиксировал голевой момент, посчитав, что спортивный снаряд полностью не пересёк красную ленту. В итоге матч закончился со счётом 2:1 в пользу "Аталанты".
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
>Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
22 апреля 21:00 14
"Нефтчи" расстанется с двумя игроками
-
22 Апр. 18:13 8 099
-
22 Апр. 19:42 7 479
-
22 Апр. 17:23 6 487
-
22 Апр. 22:48 6 421
-
22 Апр. 17:13 4 407