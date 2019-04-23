Спорный эпизод во время матча между командами "Наполи" и "Аталанта", состоявшемся на стадионе в Сан-Паоло 22 апреля, лишил очков клуб из Неаполя.

Аркадиуш Милик, польский нападающий "Наполи", пробив мимо вратаря, готов был ликовать на поле, когда мяч устремился в пустые ворота. Но Андреа Масьелло, 33-летний защитник "Аталанты" успел выбить мяч с линии ворот, передает Day.Az со ссылкой нa rai77.com.

Арбитр футбольной встречи не зафиксировал голевой момент, посчитав, что спортивный снаряд полностью не пересёк красную ленту. В итоге матч закончился со счётом 2:1 в пользу "Аталанты".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:



>