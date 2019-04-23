До начала очередного раунда гонок Формулы-1 остались считанные дни.

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев сообщили, что необходимое для соревнований оборудование прибыло рейсами из Шанхая и Бахрэйна. Так же в Баку уже начали доставлять болиды и шины для них.

Между тем, сайт Формулы-1 совместно с Pirelli опубликовали интересную инфографику о том, какие именно шины выбрали гонщики для Гран-При Азербайджана.

В этом году компания привезла на гонки шины трех цветов: белого (самый жесткий состав), желтого (средний по жесткости) и красного (самый мягкий). В целом командам доступны пять составов: они пронумерованы от 1 до 5, от самого жесткого до самого мягкого.

Рабочая температура шин стала немного выше, чтобы позволить сократить риск их возможного перегрева. Рабочий диапазон составов стал шире:

С1 - это 110-140 градусов

С2 - 110-135 градусов

С3 - 105-135 градусов

С4 - 90-120 градусов

С5 - 85-115 градусов

Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.

Гонки состоятся на фоне Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря. Гран-При Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года. Сезон 2019 года начался 17 марта на трассе Albert Park в Австралии.

Бакинская городская трасса - вторая самая длинная трасса сезона.

Али Ибрагимов