Обладатель временного титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Дастин Порье надеется, что его поединку с чемпионом организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым ничего не помешает. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

Порье получил право на бой с Нурмагомедовым, когда победил Макса Холлоуэя в поединке за временный титул.

"Считаю, что пояс временного чемпиона должен гарантировать встречу с абсолютным обладателем титула. Этот бой должен состояться. Надеюсь, в этот раз не повториться то, что случилось с Ковингтоном. В тот момент, когда UFC хотела провести объединительный поединок, у него была запланирована операция", - сказал Порье в эфире ESPN.

Предварительно бой назначен на 7 сентября 2019 года и должен состояться в Абу-Даби.