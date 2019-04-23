Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что намерен заняться организацией профессионального бокса. По мнению руководителя турниров по смешанным единоборствам, на данный момент лучшие боксеры не дерутся друг с другом. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Что мне не нравится в боксе, так это то, что лучшие парни не дерутся друг с другом. Есть Уайлдер, Фьюри, который недавно провели потрясающий ничейный бой, который понравился людям. Реванш никто не устраивает. При этом никто из них не собирается драться с Джошуа. Эти ребята могли бы драться друг с другом по кругу. Оба этих парня могли бы встретиться с Джошуа и было бы круто. Они бы заработали огромные деньги и вдохнули в бокс столько энергии и жизни. Вместо этого они просто ругаются друг с другом. Я собираюсь заняться боксом после лета. Тогда вы услышите все, что я хочу сделать в мире бокса", - сказал Дана Уайт.