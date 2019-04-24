"Барселона" обыграла "Алавес" в матче чемпионата Испании по футболу
24 апреля 2019 07:13 202
Барселона" одержала победу над "Алавесом" со счетом 2:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Забитыми мячами отметились Карлес Аленья (55-я минута) и Луис Суарес (60).
В турнирной таблице "Барселона" занимает первое место, набрав 80 очков и на 12 очков опережая идущий вторым "Атлетико". Если "Атлетико" в среду на своем поле проиграет "Валенсии", то "Барселона" досрочно станет чемпионом Испании. "Алавес" с 46 очками идет восьмым.
В следующем туре "Барселона" примет "Леванте", "Алавес" в гостях сыграет с "Атлетиком". Обе встречи пройдут 27 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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