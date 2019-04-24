Барселона" одержала победу над "Алавесом" со счетом 2:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Карлес Аленья (55-я минута) и Луис Суарес (60).

В турнирной таблице "Барселона" занимает первое место, набрав 80 очков и на 12 очков опережая идущий вторым "Атлетико". Если "Атлетико" в среду на своем поле проиграет "Валенсии", то "Барселона" досрочно станет чемпионом Испании. "Алавес" с 46 очками идет восьмым.

В следующем туре "Барселона" примет "Леванте", "Алавес" в гостях сыграет с "Атлетиком". Обе встречи пройдут 27 апреля.