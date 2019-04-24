Нападающий футбольного клуба "Саутгемптон" Шейн Лонг забил гол на седьмой секунде матча 31-го тура чемпионата Англии против клуба "Уотфорд".

Этот гол оказался самым быстрым за всю историю Английской премьер-лиги (АПЛ). Предыдущий рекорд установили в 2000 году. Тогда игрок "Тоттенхэма" Ледли Кинг забил "Брэдфорду" на девятой секунде, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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