Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

"Я действительно в нетерпении перед уик-эндом в Баку. Мне очень нравится эта трасса, сохранились отличные воспоминания. В Баку я впервые попал на подиум в 2017 году, в прошлом году я там набрал очки. В Баку такая трасса, на которой нужно использовать возможности.

Вообще, мне нравятся уличные трассы, а в Баку отличный для вождения трек. Круг довольно сложный, пилот должен показать своё мастерство, там много 90-градусных поворотов и быстрых участков. Конец круга очень весёлый. На трассе стены находятся рядом, она довольно узкая, нет права на ошибку. Смотреть такие гонки по ТВ всегда очень интересно.

Грядущий уик-энд - отличная возможность набрать очки. Думаю, что эта трасса подходит нам больше, чем в Китае или Бахрейне. Мы проделали большую работу на симуляторе, ожидаю плотную борьбу", - цитирует Стролла пресс-служба команды.