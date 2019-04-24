Пилот Williams: В Баку многое зависит от мастерства гонщика
24 апреля 2019 15:27 143
Пилот Williams Роберт Кубица говорил о Гран-при Азербайджана, который состоится в ближайший уик-энд, сообщает Day.Az со ссылкой на f1report.ru.
"В ближайший уик-энд состоится четвертый Гран-при сезона 2019-го года - говорит Кубица. - Судя по тому, что я видел один год назад, это очень сложная трасса, на которой многое зависит от мастерства гонщика. Я впервые буду пилотировать на трассе в Баку, но я уверен, что смогу получить удовольствие от этого этапа, ведь мне нравятся подобные трассы".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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