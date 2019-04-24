Фредерик Вассёр перед Гран-при Азербайджана поделился планами своей команды на предстоящую гонку и немного порефлексировал над результатами прошлых этапов, передает Day.Az со ссылкой на autosport.com.ru.

"Баку означает аварии, сейфти-кары и обгоны, - цитирует француза Grandprix247.com. - Никогда не знаешь, чего ждать от гонки, но мы намереваемся попасть в очки обеими машинами, так как вложили много часов в работу над шасси после Шанхая.

Обычно я не провожу много времени, думая над ошибками и успехами прошлых гонок, но после трех этапов, пожалуй, стоит окинуть взглядом, как мы оказались здесь. Нам удалось набрать очки, машина продемонстрировала отличный потенциал, но в то же время мы столкнулись с некоторыми проблемами, в том числе технического характера.

Кими отлично справляется с работой и всегда передает инженерам информацию настолько точно, насколько это возможно. Антонио пока не может показать все, на что способен, но в этом скорее виновата команда".