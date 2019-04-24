Защитник ярославского футбольного клуба "Шинник" Валерий Цховребов во время игры попал мячом в пролетавшую над футбольным полем птицу. Об этом сообщил вратарь команды Дмитрий Яшин в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Инцидент произошел во время матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Ярославле 20 апреля. "Шинник" состязался с "Тюменью".

"Несогласованный полет над стадионом... Greenpeace может не волноваться, жива!" - написал Яшин.

Цховребов ударил по мячу и попал в птицу. Пернатая упала на бровку поля, но через некоторое время пришла в себя и улетела, передает "Интерфакс".

Отмечается, что матч закончился победой "Шинника" со счетом 1:0, гол забил все тот же Цховребов.

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