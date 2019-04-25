Азербайджан ведет переговоры по изменению времени проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

"В настоящее время чемпионат мира Формула-1 состоит из 21-го этапа. Первое соревнование в нашей стране состоялось в июне. Мы проводим переговоры о том, чтобы соревнования в последующие годы проводились в июне. В настоящее время 4 страны ждут очереди для проведения Гран-при", - сказал министр.

Рагимов подчеркнул, что в странах СНГ соревнования Формулы-1 проводятся только в Азербайджане и России.

Отметим, что гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые в этом году получили название "Гран-при Азербайджана SOCAR", пройдут в Баку 26-28 апреля.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формула-1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

Наибольшее число зрителей, посещающих Азербайджан для просмотра гонок Гран-При, прибывает из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.