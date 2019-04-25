Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Азербайджана и отметил важность верного подбора аэродинамических настроек, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Здесь всегда проходит интересный уик-энд, многое может произойти. Надеюсь, в этом году также получится хорошая гонка.

Баку - необычная трасса, так как на городских автодромах обычно настраивают болиды на большую прижимную силу. Но здесь длинные прямые, и приходится искать компромисс. Это означает, что в поворотах будет не так много сцепления с трассой и машина может скользить. В Баку можно обгонять, особенно на длинной прямой с DRS. Пилотировать весело, особенно на той части трассы, которая находится вдоль крепостной стены. Там очень узко, зато потом приятно рассматривать фотографии", - отметил Ферстаппен.

Напарник голландца Пьер Гасли вспомнил о борьбе в "Формуле-2" на трассе в столице Азербайджана и признался, что обретает уверенность после выступления в Китае:

"Мне очень нравится гонка в Баку, тут требовательная трасса, гораздо меньше права на ошибку. Из-за этого чувствуется адреналин. Трек очень классный и техничный, а прямая дает множество возможностей для обгона. Однажды в "Формуле-2" я стартовал в Баку с последнего места, сражался с Антонио Джовинацци на последних кругах и смог финишировать вторым.

Дела постепенно налаживаются, было здорово установить быстрый круг в Китае. Посмотрим, что получится сделать в этот уик-энд".