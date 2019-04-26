В Баку стартует Гран-При Формулы-1 - РАСПИСАНИЕ
26 апреля в Баку стартует Formula-1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.
Как передает Day.Az, престижные гонки, которые проводятся в столице уже четвертый год, начнутся с борьбы пилотов Формулы-2.
Сначала болиды выйдут на тестовый заезд по бакинской трассе, а потом пилоты Формулы-2 начнут соревноваться в гонке во второй половине дня. Состоятся два свободных заезда.
Представляем вашему вниманию расписание на сегодняшний день:
- 11:00-11:45. "Формула-2". Свободный заезд
- 11:10-11:30. Автограф сессия ("Red Bull")
- 11:30-11:50. Автограф сессия ("Ferrari")
- 11:50-12:10. Автограф сессия ("Reno")
- 13:00-14:30. "Формула-1". Первый свободный заезд
- 15:00-15:30. "Формула-2". Рейтинговая гонка
- 17:00-18:30. "Формула-1". Второй свободный заезд
Напомним, что гонки состоятся на фоне Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря. Гран-При Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года. Сезон 2019 года начался 17 марта на трассе Albert Park в Австралии.
Бакинская городская трасса - вторая самая длинная трасса сезона.
Али ИбрагимовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Американской тренер: Мы обожаем зал Национальной арены гимнастики в Баку
Пилот Ред Булл: В Баку всегда проходит интересный уик-энд
Испанские спортсменки: Арена гимнастики в Баку большая и красивая - ФОТО
Зеленский сменил имя в Facebook
Горбачев госпитализирован
Ramil Usubov ABŞ səfirini qəbul edib
-
25 Апр. 08:44 12 195
-
25 Апр. 08:06 9 850
-
25 Апр. 15:43 9 507
-
25 Апр. 18:30 9 075
-
25 Апр. 12:18 8 449