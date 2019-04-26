26 апреля в Баку стартует Formula-1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.

Как передает Day.Az, престижные гонки, которые проводятся в столице уже четвертый год, начнутся с борьбы пилотов Формулы-2.

Сначала болиды выйдут на тестовый заезд по бакинской трассе, а потом пилоты Формулы-2 начнут соревноваться в гонке во второй половине дня. Состоятся два свободных заезда.

Представляем вашему вниманию расписание на сегодняшний день:

11:00-11:45. "Формула-2". Свободный заезд

11:10-11:30. Автограф сессия ("Red Bull")

11:30-11:50. Автограф сессия ("Ferrari")

11:50-12:10. Автограф сессия ("Reno")

13:00-14:30. "Формула-1". Первый свободный заезд

15:00-15:30. "Формула-2". Рейтинговая гонка

17:00-18:30. "Формула-1". Второй свободный заезд

Напомним, что гонки состоятся на фоне Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря. Гран-При Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года. Сезон 2019 года начался 17 марта на трассе Albert Park в Австралии.

Бакинская городская трасса - вторая самая длинная трасса сезона.

Али Ибрагимов