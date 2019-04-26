26 апреля российскому гонщику Формулы-1 Даниилу Квяту исполнилось 25 лет.

Как передает Day.Az, Квят один из самых успешных российских пилотов. Дважды, в Венгрии-2015 и Китае-2016, он поднимался на подиум, боролся за лидерство в королевских гонках.

За день до соревнований Квят сказал, что узнает, на что способен новый мотор "Хонды", но цель замены двигателя его болида в том, чтобы добиться прибавки мощности и эффективности на разгонах, - цитирует Квята F1news.

"На трассе в Баку также важна уверенность в машине. Здесь довольно серьезные торможения, особенно в первом и третьем поворотах. На извилистом секторе нужно хорошо чувствовать машину. Чем больше гонщик уверен в машине на этой трассе, тем лучше.

В Китае я был очень близок к выходу в финал квалификации, в Бахрейне не смог проехать последнюю попытку. В Австралии, вероятно, мог выйти. Нам еще нужно поработать над квалификационной скоростью, поскольку мы знаем, что у машины есть потенциал, который предстоит раскрыть", - сказал гонщик.

А. Ибрагимов