Кубок мира по художественной гимнастике в Баку пройдет интересно. Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.

"Мы, как всегда, усиленно готовимся к каждому соревнованию и очень рады сегодня встречать наших гостей. Приехало 39 делегаций. Будет интересное и хорошее соревнование. Желаем всем удачи", - сказал Фарзуллаев.

Директор арены пригласил всех жителей и гостей столицы посетить в эти дни Национальную арену гимнастики и посмотреть Кубок мира.

Он также отметил, что представители посольств разных стран в Баку активно посещают различные соревнования, проходящие в Национальной арене гимнастики.

"Мы всегда приглашаем представителей посольств и любим, организовывать для них встречу со своими делегациями, которые прибывают в Баку для участия в соревнованиях. Они всегда рады видеть своих спортсменов и болеть за них", - сказал Фарзуллаев.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первый день соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.