В Баку пилот итальянской команды Prema Racing Шон Гелаэл сбил двух человек, передает Day.Az.

Отметим, что в болиде Шона Гелаэля произошло возгорание. Огонь был потушен маршалами, и Гелаэл продолжил езду.

Однако, когда гонщик решил продолжить движение, Гелаэл по невнимательности сбил двух маршалов, помогавших справиться с огнем.