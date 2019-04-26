Еще одна авария на Гран-при Азербайджана: болид сбил двух человек - ФОТО - ВИДЕО
26 апреля 2019 16:26 2 718
В Баку пилот итальянской команды Prema Racing Шон Гелаэл сбил двух человек, передает Day.Az.
Отметим, что в болиде Шона Гелаэля произошло возгорание. Огонь был потушен маршалами, и Гелаэл продолжил езду.
Однако, когда гонщик решил продолжить движение, Гелаэл по невнимательности сбил двух маршалов, помогавших справиться с огнем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!