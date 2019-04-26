Итальянская гимнастка Александра Аджурджукулезе, участвующая в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку осталась довольна своим выступлением в ходе квалификации в упражнениях с обручем и мячом, об этом спортсменка сказала в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"В ходе выступления допустила мелкие ошибки, но в целом мне понравилось, как я выполнила программу. Это мой второй визит в Азербайджан, я участвовала здесь в Кубке мира в прошлом году", - отметила Аджурджукулезе.

Итальянская гимнастка добавила, что Национальная арена гимнастики в Баку вызывает у нее чувство восторга.

"Арена гимнастики в Баку очень большая, она мне напоминает театр, а я люблю театр, поэтому мне очень нравится выступать здесь", - подчеркнула итальянская спортсменка.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 26 по 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первый день соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях пятью мячами.