Условия, созданные на Кубке мира по художественной гимнастике, нам очень нравятся. Об этом сказала в пятницу Trend тренер сборной Республики Корея по художественной гимнастике Евгения Герцикова, передает Day.Az.

"На соревновании много волонтеров, которые помогают, трепетно относятся к любой просьбе в любых вопросах. Условия, созданные для гимнастов и тренеров, хорошие, много разминочных ковров, красивая соревновательная арена", - добавила она.

Тренер подчеркнула, что на соревнованиях в Баку участвуют две гимнастки, представляющие Республику Корея.

"Соревнования еще не закончились, поэтому я воздержусь от комментариев по результатам. Мы продолжаем работать дальше. Поскольку в этом году Чемпионат мира по художественной гимнастики будет проходить в Баку, считаю, что на Кубке собрались практически все гимнастки, претендующие на выступления на Чемпионате, так что уровень соревнований очень высокий", - отметила тренер.

Евгения Герцикова также добавила, что художественная гимнастика в Азербайджане успешно развивается, а азербайджанские гимнастки - очень перспективные.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира примут участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первый день соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях пятью мячами.