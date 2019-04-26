Капитан сборной команды Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике Сияна Василева надеется на скорейшее выздоровление после полученной недавно травмы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это случилось во время тренировки. У нас были сильные нагрузки в связи с подготовкой к Кубку мира и другим соревнованиям, в том числе к лицензионному чемпионату, который пройдет в Баку. Я капитан команды и выполняю один из самых сложных элементов выступления. В результате из-за сильных нагрузок я получила на тренировке травму. Сейчас я прохожу лечение. Врачи делают все возможное, чтобы поставить меня на ноги. Я надеюсь на скорейшее выздоровление", - сказала Василева.

По словам Василевой, она очень сильно расстроилась, что не сможет выступить на Кубке мира в Баку: "Это одно из моих самых любимых соревнований, когда своя публика тебя поддерживает, очень сильно переживает за нас. Мне всегда хотелось показать хороший результат именно здесь".

Напомним, что во время тренировки Сияна Василева получила травму позвоночника. В результате сборная команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике снялась с Кубка мира. Учитывая обстоятельства, на Кубок мира заявлен второй состав групповой команды.

В Баку сегодня в Национальной арене гимнастики стартовал Кубок мира по художественной гимнастике. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий балл за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.