Во время второй сессии свободных заездов Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан произошла еще одна авария.

Болид пилота команды Toro Rosso Даниила Квята врезался в защитный барьер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

После столкновения болид был эвакуирован с трассы, и Квят вынужден был приостановить участие в свободном заезде.

Отметим, что гонки Формулы-1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы-1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".