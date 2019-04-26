Поддержка бакинских зрителей помогает настроиться на выступление. Об этом сказала в пятницу Trend французская гимнастка Ксения Мустафаева, передает Day.Az.

"Зрители в зале меня так хорошо поддерживают, как будто я выступаю за Азербайджан, и это очень приятно. Условия в Национальной арене гимнастики великолепные - везде ковры и можно тренироваться в любое время. Очень теплая обстановка, зрителей много, думаю, что на финалах будет еще больше. И, что самое главное, публика болеет за всех спортсменок одинаково", - отметила она.

Ксения Мустафаева рассказала, что на Кубке выступает после травмы, и сегодня ею были допущены некоторые ошибки.

"Но нужно работать дальше. Надеюсь, в финал попаду. Сегодня неплохо получилось упражнение с мячом, посмотрим, как сложатся соревнования завтра", - добавила представительница Франции.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.