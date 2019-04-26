В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал прошли Арина Аверина (Россия, 22.100 балла), Дина Аверина (Россия 20.700 балла), Линой Ашрам (Израиль, 20.600 балла), Влада Николченко (Украина, 19.900 балла), Николь Зеликман (Израиль, 19.600 балла), Анастасия Салос (Беларусь, 19.350 балла), Виктория Оноприенко (Украина, 19.300 балла), Екатерина Галкина (Беларусь, 19.150 балла).

Азербайджанские гимнастики в упражнении с мячом в финал не прошли - Зохра Агамирова расположилась на 18 позиции с результатом 18.250 балла, а Вероника Гудис на 21 строчке с результатом 17.650 балла.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.