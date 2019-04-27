В Баку начинается второй день международных гонок Гран-При Формулы-1
В Баку начинается второй день международных гонок Гран-При Формулы-1 SOCAR Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на Бакинском городском кольце вначале состоится парад болидов Формулы-2, затем начнется первая сессия заездов. Кроме этого, на бакинском треке пройдет третья сессия свободных заездов и квалификационный тур Формулы-1. Будут соревноваться 10 команд в составе двух пилотов каждая. Среди них такие кумиры любителей гонок, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен и Макс Ферстаппен. Четвертое пришествие Формулы-1 в Баку продолжится до 28 апреля.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".
В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.
Больше всего болельщиков Формулы-1 приехало из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Азербайджанская гимнастка Вероника Гудис обратилась к болельщикам
Азербайджанская гимнастка прошла в финал Кубка мира в Баку в упражнениях с обручем
-
26 Апр. 14:00 14 141
-
26 Апр. 14:15 11 664
-
26 Апр. 14:17 9 199
-
26 Апр. 16:26 8 053
-
26 Апр. 12:20 7 594