Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог завершить вторую практику Гран-при Азербайджана из-за того, что разбил машину. Несмотря на это, россиянин в итоговом протоколе расположился на шестом месте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Это был не самый плохой день. Мы потеряли примерно 50 минут, в том числе и из-за проблемы с рулевым управлением. Потом мне надо было постараться быстро найти предел. И порой, когда ты это делаешь, случаются контакты со стеной, - приводит слова Квята Motorsport.com. - Все нормально. Мы не так и много потеряли. Я рад, что нашел предел так быстро",

Квят заявил, что с первого же круга для него все складывалось очень хорошо: "каждый круг, который мы проехали, был очень конкурентоспособен, и нам осталось поддержать этот уровень в квалификации. Это самое важное".