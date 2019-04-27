Сегодня в Баку стартует второй день Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В сегодняшней программе парад болидов пилотов F2 и первая гонка пилотов F2.

Кроме того, на бакинской трассе состоится третья сессия свободных заездов F1 и квалификация.

Также болельщики могут поучаствовать в автограф-сессии пилотов команд Alfa Romeo и Mercedes.

Фан Зона открывается 10:00 Парад пилотов F2 10:20 На трассе 10:50 Автограф сессия - Alfa Romeo 12:00 F1 Фан-зона 12:20 Первая гонка F2 12:00 F1 Фан-зона 13:05 Автограф сессия - Mercedes 12:20 F1 Фан-зона 12:40 F1 третья сессия свободных заездов 14:00 На трассе 15:00 Сессия Вопросов и Ответов 15:30 F1 Фан-зона 16:00 F1 Квалификация 17:00 На трассе 18:00 Открывается вход в Crystal Hall 18:30 Crystal Hall DJ Mendoza 19:30 Crystal Hall Открываются ворота на трассу 19:30 На Трассе Концерт Rilaya 20:20 Crystal Hall Концерт Jessie J 21:00 Crystal Hall Фан-Зона закрывается 22:00 Вся Фан-зона Crystal Hall закрывается 23:30 Crystal Hall

На городской трассе будут соревноваться десять команд, в каждой из которой представлены два пилота.

Среди них такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Рейкконен, Макс Ферстаппен.

Гонки Формулы-1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы-1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

Смотреть Гран-при Азербайджана больше всего приезжают граждане России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАО и Финляндии.