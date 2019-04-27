В Баку стартует второй день Гран-При Формулы-1 - РАСПИСАНИЕ
Сегодня в Баку стартует второй день Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
В сегодняшней программе парад болидов пилотов F2 и первая гонка пилотов F2.
Кроме того, на бакинской трассе состоится третья сессия свободных заездов F1 и квалификация.
Также болельщики могут поучаствовать в автограф-сессии пилотов команд Alfa Romeo и Mercedes.
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Фан Зона открывается
|
10:00
|
Парад пилотов F2
|
10:20
|
На трассе
|
10:50
|
Автограф сессия - Alfa Romeo
|
12:00
|
F1 Фан-зона
|
12:20
|
Первая гонка F2
|
12:00
|
F1 Фан-зона
|
13:05
|
Автограф сессия - Mercedes
|
12:20
|
F1 Фан-зона
|
12:40
|
F1 третья сессия свободных заездов
|
14:00
|
На трассе
|
15:00
|
Сессия Вопросов и Ответов
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15:30
|
F1 Фан-зона
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16:00
|
F1 Квалификация
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17:00
|
На трассе
|
18:00
|
Открывается вход в Crystal Hall
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18:30
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Crystal Hall
|
DJ Mendoza
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19:30
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Crystal Hall
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Открываются ворота на трассу
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19:30
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На Трассе
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Концерт Rilaya
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20:20
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Crystal Hall
|
Концерт Jessie J
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21:00
|
Crystal Hall
|
Фан-Зона закрывается
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22:00
|
Вся Фан-зона
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Crystal Hall закрывается
|
23:30
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Crystal Hall
На городской трассе будут соревноваться десять команд, в каждой из которой представлены два пилота.
Среди них такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Рейкконен, Макс Ферстаппен.
Гонки Формулы-1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.
Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.
Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы-1 еще на три года.
Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".
Смотреть Гран-при Азербайджана больше всего приезжают граждане России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАО и Финляндии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!