В матче 28-го тура чемпионата ЮАР по футболу между командами "Кейптаун Сити" и "Хайлэндс Парк" судья принял решение удалить игрока столичной команды за грубый фол против соперника.

На 20-й минуте встречи Кермит Эразмус совершил удачную обводку в центре поля, однако был остановлен при помощи нарушения. После этого, когда футболист пытался быстро возобновить игру, полузащитник Мотоби Мвала схватил мяч, чтобы не дать ему разыграть стандарт.

Футболист в этот момент уже замахнулся ногой, чтобы ударить по мячу. Он продолжил движение и попал Мвале бутсой в бедро. Судья, несмотря на претензии игроков "Кейптауна", принял решение удалить Эразмуса с поля, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Встреча команд завершилась вничью со счетом 1:1, передает портал Soccer Laduma.

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