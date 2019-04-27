В Баку в рамках Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан стартовала первая гонка F2, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В гонках F2 соревнуются десять команд, в каждой, из которых представлены два пилота.

Отметим, что в последней квалификации F2 победителем стал пилот команды "Carlin" Нобухару Мацушита, представитель команды "ART Grand Prix" Ник де Врайс стал вторым, а пилот "UNİ-Virtuosi" Лука Гиотти занял третье место.

Гонки Формулы-1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы-1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".