В первой гонке F2, проводимой сегодня в рамках Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, произошли три аварии подряд, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Аварии совершили пилот "UNİ-Virtuosi" Гунью Жу, женщина-пилот команды "BWT Arden" Татьяна Гальдерон и пилот команды "Сarlin" Луиз Делетраз.

Двое из пилотов допустили ошибки в маневрах, столкнувшись с впереди едущим болидом, а затем с барьером безопасности. Третий пилот потерял управление и врезался в барьер.

Болиды всех троих пилотов были эвакуированы с трассы, и они остановили гонки.

Гонки Формулы-1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы-1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".