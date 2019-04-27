Министр спорта Азербайджана Азад Рагимов заявил, что в Баку может быть построен большой ледовый дворец, а в перспективе может быть создан и клуб Континентальной хоккейной лиги. Министр также сказал о растущей популярности хоккея в Азербайджане.

"Если мы начнем двигаться в этом направлении, если будет построен большой ледовый дворец, то нам было бы очень интересно провести в Баку и матчи КХЛ - точно так же, как финал Лиги Европы или футбольные Суперкубки других стран. Это бы послужило бы толчком для развития этого вида спорта, как и в случае с другими видами. Нам надо создать крепкую национальную сборную", - приводит слова Рагимова "Спорт-Экспресс", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Думаю, создать клуб КХЛ в Азербайджане - это очень интересно. Или хотя бы провести какой-нибудь финальный матч лиги", - добавил министр спорта Азербайджана.