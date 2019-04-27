15:51

В Баку завершилась третья сессия свободных заездов Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, в которых отличились пилоты команды "Ferrari". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первым стал Чарльз Леклер, вторым - Себастьян Феттель, "тройку" замкнул Макс Ферстаппен ("Red Bull Racing Honda").

В 17:00 начнется квалификация 1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

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14:46

В Баку началась третья сессия свободных заездов Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На городской трассе соревнуются десять команд, в каждой из которой представлены два пилота.

В команде "Mercedes" Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, в команде "Ferrari" - Себастьян Феттель, Шарль Леклер, в команде "Williams" - Джордж Рассел и Роберт Кубица.

В команде "Red Bull Racing" борьбу ведут Пьер Гасли, Макс Ферстаппен, в команде "Racing Point" - Серхио Перес и Ланс Стролл, в "Renault" - Нико Хулкенбург и Дэниэль Риккардо.

Также в гонках участвуют Александр Албон и Даниил Квят ("Toro Rosso"), Антонио Ковинаци и Кими Рейконнен ("Alfa Romeo") и Ландо Норрис и Карлос Сайнс ("McLaren").

А пилоты Роман Грожан и Кевин Магнуссен защищают спортивную честь команды "Haas".

В течение одного часа участники гонок будут соревноваться на шестикилометровой трассе Бакинского городского кольца.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".