Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер рассказали о том, как для них сложился первый день Гран При Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на autosport.com.ru.

Результаты первой тренировки большого значения не имеют из-за ее ранней остановки, а днем юный монегаск возглавил протокол, опередив своего более опытного напарника на 0,3 секунды.

"Это была непростая пятница - у нас было не так много времени на трассе, к тому же, дорожное полотно оказалось довольно пыльным и скользким, - сказал четырехкратный чемпион мира. - Но было интересно. Мне потребовалось время, чтобы войти в ритм, но в целом я чувствовал себя за рулем комфортно.

Только в субботу можно будет понять, где мы находимся в сравнении с соперниками. Но я думаю, что квалификация будет очень плотной - наши оппоненты в субботу серьезно прибавят".

"После такой пятницы очень трудно понять, как мы выглядим относительно соперников, особенно это касается темпа на длинной дистанции, - добавил Леклер. - В режиме квалификации я чувствовал себя за рулем комфортно, но только в субботу будет понятно, как выглядит картина в целом.

Нам еще предстоит разобраться с поведением машины, так что сконцентрируемся на заключительной тренировке".