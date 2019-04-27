Пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес считает, что мог завоевать три подиума в Баку, однако столкновение с Эстебаном Оконом в 2017 году помешало ему реализовать свои возможности. Тем не менее, как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, мексиканский пилот дважды заезжал в призы в столице Азербайджана, что на данный момент не удавалось другим гонщикам.

"Невероятно, что у меня больше подиумов в Баку, чем у кого-либо еще. У нас два раза были идеальные выступления здесь. Я должен был завоевать три подиума, но, к сожалению, небольшой контакт с напарником уничтожил шансы на призы.

В любом случае, это фантастический трек - здесь всегда хорошо гоняться. Самое главное - избегать неприятностей и не совершать ошибок, что очень сложно. Сейчас у меня меньше уверенности, чем в прошлые годы. Думаю, дело в машине. Мы видели, что случилось вчера с Лансом - болид не дает возможности пилотировать на пределе. Надо попытаться что-то придумать, и, надеюсь, мы сможем улучшить ситуацию. Другие болиды очень сильны - "Торо Россо", "Макларен". Будет сложно пробиться в третий сегмент квалификации, но мы сделаем все возможное", - сказал Перес.