Операционная компания Бакинского городского кольца прокомментировала вчерашний случай, когда во время свободного заезда гонок Формула 1, проводимых в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, болид задел дренажный люк. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На проведенной в связи с этим пресс-конференции завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи отметила, что подобные случаи происходят и в других странах: "Мы подготавливаем трассу, и передаем ее Международной автомобильной федерации (FİA). После проверки трассы специалистами FİA начинают проводиться соревнования. Без разрешения и решения федерации никакие гонки проводиться не могут. Что касается, произошедшего случая, то такое происходит и в странах, где годами проводится Формула 1. И то, что такое произошло в Баку, нормально. Причем, событие произошло не во время гонок, а в ходе тестового заезда".

По словам завотделом, произошедшее в основном стали обсуждать местные зрители, иностранцы это приняли нормально. И даже наблюдали с интересом: "Иностранные зрители заявляют, что тестовый заезд в Азербайджане намного интереснее Гран При в Китае".

Сразу же после вчерашнего события территория была осмотрена совместно со специалистами FİA , сказал журналистам Том Бучер, ответственный за строительство спортивных объектов. Бакинского городского кольца.

"Специалисты FİA провели три собрания, все дренажные люки были перепроверены, пересмотрены другие меры безопасности. FİA высоко оценила работу, проведенную нами за последние 16 часов, и разрешила продолжить гонки".

Бучер добавил, что в целом у FİA нет никаких замечаний по асфальтовому покрытию, пилоты тоже не выразили никакого недовольства.

На пресс-конференции было отмечено, что ущерб, нанесенный болиду, возместит страховая компания.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".