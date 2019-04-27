Кубок мира в Баку хорошая возможность поверить свои силы перед Чемпионатом Европы и Чемпионатом мира. Об этом, как передает Day.Az, сказала в субботу Trend грузинская гимнастка Натэла Болатаева.

"Конечно, Кубок мира - важное соревнование, возможность почувствовать ковер, зал. Соревнования в Баку как всегда проходят на высшем уровне, потому такой Арены гимнастики и таких условий нет нигде. Нас все устраивает, спасибо за гостеприимство", - отметила Болатаева.

Гимнастка подчеркнула, что для спортсменов очень важна поддержка зрителей, а в Баку публика хорошо подбадривает.

"У азербайджанских гимнасток сильный уровень, многому можно у них научиться. Моя основная задача в текущем году хорошо выступить на Чемпионате Европы и Чемпионате мира, это главные цели", - сказала Болатаева.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.