В Баку в Национальной арене гимнастики продолжается второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках второго дня проходят квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран.

АМИ Trend представляет читателям лучшие фотографии второго дня соревнований.