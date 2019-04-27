В Арене гимнастики в Баку очень хорошие условия. Об этом, как передает Day.Az, сказала в субботу Trend двукратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018 годы), трёхкратная чемпионка Европы (2017 год), российская гимнастка Дина Аверина.

"В Арене гимнастики в Баку очень хорошие условия, замечательный гимнастический комплекс, одиннадцать разминочных площадок, есть, где готовиться, где поработать", - отметила российская гимнастка.

Гимнастка впервые выступает в Баку, и отметила, что не ожидала такой хорошей поддержки от зрителей.

"Зрители знали, что в упражнении с булавами я выступаю под композицию "Восточные сказки", я еще не вышла на ковер, а они уже стали меня поддерживать, это очень помогает", - добавила Аверина.

Несмотря на то, что Дина Аверина занимает одну лидирующих позиций среди участниц Кубка мира в Баку, сама гимнастка осталась, не совсем довольна своим выступлением.

"Не совсем довольна, есть ошибки, есть потери. Буду стараться исправлять в их финалах", - добавила российская гимнастка.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.