От соревнований в Баку только приятные впечатления. Об этом, как передает Day.Az, сказала в субботу Trend председатель комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG), тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина.

"Баку, как родной дом. От больших соревнований здесь только приятные впечатления. Это праздник, счастье, и для всего гимнастического мира уверенность в том, что Чемпионат Европы и Чемпионат мира пройдут на высшем уровне. Хочется, чтобы все было разложено по полочкам, а в Баку именно так и происходит - гимнастки знают, как все организовано, сколько ковров, все удобно. Поэтому никто не сомневается, что и Чемпионат Европы и Чемпионат мира в Баку будет проведен отлично.

Мне кажется конкретно этот год для художественных гимнасток сложный, потому что много ответственных стартов и плюс отбор на Олимпийские игры 2020 в Токио, и всем спортсменам приходится быть на пике своей формы", - сказала она.

Говоря о выступлении своих подопечных Любовь Черкашина отметила, что плох тот тренер, который каждый раз остается доволен выступлением своих гимнасток.

"Спорт уникален тем, что никогда не имеет пределов, поэтому какие-то нюансы, конечно, радуют и задают направление куда дальше работать. Я люблю тренировать, наверно, как и большинство тренеров в художественной гимнастике мы живем в зале и благодарны своим семьям, которые это принимают и полностью погружаются в мир художественной гимнастики", - добавила тренер.

Любовь Черкашина также отметила, что в эти дни в столице Азербайджана проходит и другое важное спортивное мероприятие - Формула-1.

"На самом деле удивляюсь, как вы умеете все организовать. Проводить Формулу-1 в центе города - это просто фантастически", - подчеркнула она.

Говоря о развитии гимнастики в Азербайджане Любовь Черкашина отметила, что видна система, эта система приносит свои положительные результаты.

"Желаю Федерации гимнастики Азербайджана только удачи. Пускай для многих в мире это будет примером того как нужно развивать гимнастику", - сказала председатель комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG).

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.